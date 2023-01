Incêndio toma conta de prédio abandonado no bairro do Coqueiro, em Ananindeua

Um prédio abandonado pegou fogo, na noite desta terça-feira (17), no bairro do Coqueiro, em Ananindeua. Ainda não se sabe o que provocou o incêndio, mas, moradores de imóveis próximos ficaram assustados por conta das chamas que atingiram uma altura considerável e tomaram conta de toda a estrutura. O prédio estava em construção, mas, as obras pararam há algum tempo, como informaram pessoas que residem no entorno. O Corpo de Bombeiros esteve no local para combater as chamas. A suspeita é de que o fogo tenha iniciado no primeiro pavimento.

VEJA MAIS

Um representante comercial de 55 anos, que preferiu não se identificar, disse que o incêndio teria começado por volta de 19h e que os problemas no prédio vão muito além do abandono. Segundo ele, o lugar virou abrigo para dependentes químicos, além de representar um risco à saúde e à segurança pública. Assim como todos que moram próximo ao local, ele disse que seu maior medo era que o fogo atingisse as 18 casas que cercam o prédio

“O fogo em si começou por volta de 20h, mas, alguns moradores comentaram que sentiram cheiro de fumaça uma hora antes. Estava todo mundo dormindo, acordamos com o susto. Um tempo atrás, certa vez, escutei um barulho no telhado de casa e olhei para o prédio; vi quatro rapazes rindo lá de cima do edifício. Animais venenosos costumam entrar aqui no residencial vindos do terreno abandonado, e ainda tem as pessoas que costumam roubar a loja que tem em frente, na BR-316”, comentou o morador de um residencial que fica bem próximo do local do incêndio.

Outros moradores da área disseram que já chegaram a procurar o Ministério Público do Estado, mas não tiveram respostas para as questões relacionadas ao prédio abandonado.

Pelos menos 15 homens do Corpo de Bombeiros atuaram no trabalho de resfriamento, feito com o auxílio de três caminhões tanques da corporação abastecidos com mais de 20 mil litros de água. Até as 23h o fogo ainda não tinha sido controlado. Guarnições do 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) acompanharam o trabalho dos Bombeiros.

Até as 22h, as chamas já haviam consumido parte do forro do prédio, juntamente com a estrutura do último andar. Pedaços de madeiras desabaram junto com vigas em brasa e ficaram espalhadas pelo térreo do edifício.