Incêndio destrói área de proteção ambiental em Santarém

​Profissionais do 4º Grupamento de Bombeiros Militar (GBM) do Pará levaram cerca de 1h30 para conseguir controlar um incêndio registrado por volta das 18 horas da tarde desta sexta-feira (4), na Área de Proteção Ambiental (APA) de Alter do Chão, próximo à comunidade de Ponta de Pedras, na zona rural de Santarém, oeste do Pará. O caso assustou moradores do local. Ninguém ficou ferido. Com informações do Portal Santarém.

De acordo com o cabo Júlio César Galúcio, do GBM, o incêndio pode ter sido provocado pelos próprios moradores, que estariam limpando as terras, supostamente para vendê-las. "Há relatos de moradores que está havendo loteamento e limpeza de áreas. Provavelmente, perderam o controle”, explicou ao acrescentar que, devido o terreno pertencer à APA, a comercialização dos lotes pode não ser permitida.

O local incendiado é conhecido como área de savana. A APA de Alter do Chão já teria sido alvo de inúmeros incêndios florestais nos​​ últimos anos. Entre eles, em setembro de 2019, um incêndio destruiu uma área equivalente a 1.647 campos de futebol dentro da Área de Proteção.