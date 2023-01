Incêndio destrói ônibus no bairro do Una, limite entre Belém e Ananindeua

Um ônibus foi completamente destruído após sofrer um incêndio, na noite desta quarta-feira (18), na estrada do Una, bairro de mesmo nome, no limite entre Belém e Ananindeua. Não houve feridos. A causa do incêndio só será revelada após a perícia, mas suspeitasse que as chamas tenham iniciado na caixa de rodas da parte da frente do ônibus. O caso assustou passageiros de outros transportes coletivos que passavam pelo local, além de moradores. Uma casa foi parcialmente atingida pela propagação do calor e teve as lajotas da frente do imóvel destruídas.

O dono de uma barbearia, que preferiu ter o nome não divulgado, disse que o ônibus teria pegado fogo, por volta de 20h30. Segundo o empresário, apenas o motorista e cobrador do ônibus estavam dentro do veículo no momento em que o fogo começou a ser notado.

A loja dele fica poucos metros de distância do local onde o transporte pegou fogo e a forças das chamas, já estaria começando a atingir o seu estabelecimento.

"Isso aconteceu uma hora atrás. O cobrador e o motorista estavam sozinhos no ônibus e saíram correndo assim que pegou fogo. Foi muito rápido que as chamas destruíram o veículo. Não tinha nenhum cliente dentro da barbearia, mas tinha pessoas na mesa de bilhar que tem em frente ao meu estabelecimento", relatou.

"A temperatura estava tão alta que começou começou atingir parte da barbearia e empenado parte do todo. Foi então que tive tomar iniciativa e jogar água na lona", disse o rapaz.

O trabalho do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) durou cerca de 30 minutos até que o fogo fosse controlado. Mais de 10 mil litros de água foram utilizados na atuação de resfriamento, além da participação de seis militares.

A tenente Iara, do CBMPA, disse que assim que os bombeiros chegaram o transporte estava consumido pelo fogo. Segundo ela, o incêndio foi considerado de nível de gravidade um e que ainda não se sabe dizer o que originou o acidente.

A militar alertou que a população deve tomar cuidado em situações como essa e que respeite o isolamento feito pelos bombeiros para que ninguém se machuque e que a tragédia não seja maior.

“Quando chegamos ao local, o ônibus estava totalmente em chamas e algumas partes totalmente desgastadas pelo fogo, não estando mais em situação de princípio de incêndio. O nosso combate foi nas áreas que, normalmente, já fica de fato com mais incêndio, que são as partes do pneu e da frente do veículo, até para evitar que o fogo atingisse as residências próximas e pessoas que pudessem passar pelo local. A perícia de incêndio é solicitada pelo proprietário. Temos que saber se a empresa vai solicitar ou não a perícia, porque eles têm a opção de recusa de perícias de incêndio. Foi perda total do veículo.

Para casos como esse, onde ocorrem em via pública, precisamos que as pessoas respeitem o isolamento pela segurança de todos. Pedimos que a população tenha esse tipo de compreensão e não se aproximem do sinistro ou da atuação dos bombeiros", esclareceu a tenente.

Um representante da empresa encarregada pelo ônibus destruído disse à dona do imóvel, que foi parcialmente atingido pelas chamas, a companhia e responsabilizará pelos danos causados. O responsável da entidade não quis conversar com a imprensa.