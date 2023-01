Caixa eletrônico em agência bancária é incendiado no bairro da Sacramenta, em Belém

Um incêndio a um caixa eletrônico do Bradesco foi registrado na madrugada desta quinta-feira (12) localizado na avenida Senador Lemos perto da Passagem Bom Sossego, no bairro da Sacramenta, em Belém. A suspeita é de que o crime tenha sido cometido por um homem, que ainda não foi identificado. O caso aconteceu por volta das 3h.

VEJA MAIS

Logo pela manhã, clientes da agência bancárias utilizavam normalmente outros caixas eletrônicos. O espaço do terminal bancário alvo do fogo precisou ser isolado.

Em um vídeo é possível ver que a fumaça que atingiu parte do teto da agência.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso para as polícias Civil (PC) e Militar (PM). A reportagem aguarda retorno.