Criminosos explodem caixa eletrônico anexo à Prefeitura de Ourilândia do Norte; caso é investigado

Na madrugada deste domingo (20), um caixa eletrônico que funcionava na entrada da Prefeitura de Ourilândia do Norte, na região sul do Pará, foi explodido por criminosos. De acordo com informações de um site jornalístico do interior, Fato Regional, as polícias Civil e Militar (PC e PM) já foram ao local e ainda na tarde de hoje o equipamento deve passar por perícia. Em nota, a PC informa que o caso é investigado pela delegacia do município de Ourilândia.

Ainda não há informações sobre a quantia que pode ter sido roubada do equipamento, nem sobre a identidade e localização dos suspeitos. A Prefeitura de Ourilândia ainda não se pronunciou sobre o caso. No momento, a área de entrada do prédio da administração municipal segue isolada.

A Polícia Civil esclarece que os criminosos utilizaram explosivos para furtar o caixa eletrônico e que, no momento, imagens de câmeras de segurança estão sendo analisadas. "Perícias foram requisitadas e diligências estão sendo realizadas para coletar mais informações e identificar a autoria do crime".

Quaisquer informações que possam ajudar na localização dos criminosos podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.

A Redação Integrada de O Liberal segue em contato com as autoridades para mais informações.