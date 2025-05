Condenado por matar mulher no Maranhão após 'macumba' é preso no Pará

Um homem foi preso na cidade de Santarém, no oeste do Pará, por um homicídio cometido no estado do Maranhão. A ação para capturar o investigado ocorreu na tarde de segunda-feira (5/4), após o indiciado ser localizado pela Polícia Civil. Segundo as informações policiais, o crime aconteceu em 2018. O suspeito alegou que cometeu o assassinato após a vítima, uma mulher, ter feito um trabalho de “macumba” envolvendo o nome dele.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o detido havia sido denunciado, julgado e condenado pelo crime de homicídio. A sentença já havia transitado em julgado e não cabia mais recurso. O homem deveria cumprir a pena no regime semiaberto e se apresentar à Justiça de Santarém, onde estava morando, o que não aconteceu. Assim, ele passou a ser considerado foragido.

VEJA MAIS

Crime

O suspeito relatou às autoridades policiais que a mulher havia feito um ‘trabalho de macumba’ contra ele. De acordo com o Tribunal de Justiça do Maranhão, o homem chegou ao local, onde funciona um terreiro de umbanda, e matou a vítima com golpes de faca. O preso foi condenado a 6 anos de prisão em Seção do Tribunal do Júri (Júri Popular).