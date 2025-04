Foragido e investigado em atentado contra policial, 'Metal' é morto em confronto com a PM no Pará

O foragido do sistema penitenciário Ediwanderson João Lima da Conceição, conhecido pelo apelido de “Metal”, foi morto em uma ação policial nesta quarta-feira (16/4), em Castanhal, no nordeste do Pará. De acordo com as autoridades, ele era investigado por participação na tentativa de homicídio de um policial veterano, em Icoaraci, distrito de Belém, em 29 de agosto do ano passado.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados para cumprir o mandado de recaptura que Ediwanderson tinha em aberto. A PM foi até o local e, ao chegar lá, o suspeito correu para os fundos de uma casa. Conforme a polícia, ele atirou contra os militares, que revidaram e o balearam.

“Metal” chegou a ser socorrido até a Unidade Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Com ele, a PM encontrou uma pistola com oito munições e também uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) “falsa” no nome de Hugo Otávio Pires Trindade. O material foi apreendido e levado até a Polícia Civil.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno. De acordo com a PM, Ediwanderson era suspeito de exercer as funções de liderança e cobrança em uma organização criminosa no Pará.