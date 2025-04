Homem é morto em confronto com a PM em Marituba

Felype Guimarães da Costa, de idade não revelada, foi morto em uma ação policial no começo da manhã desta terça-feira (15/4), no residencial Algodoal, em Marituba, na Grande Belém. De acordo com as autoridades, o 29º Batalhão de Polícia Militar (29º BPM) havia recebido informações sobre a localização do suspeito e que ele teria um mandado de prisão em aberto e estaria armado com uma submetralhadora.

Com isso, os militares deflagram a operação "Carga Máxima". Segundo a PM, os agentes foram até o local e, ao chegarem lá, Felype atirou contra eles. Os policiais revidaram e balearam o suspeito.

VEJA MAIS

O homem chegou a ser socorrido com vida até a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Almir Gabriel. Entretanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu.

Em posse de Felype, a PM apreendeu uma submetralhadora, calibre 9mm. O armamento foi apreendido e apresentado à Polícia Civil. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso. Em nota, a instituição informou que "o caso é investigado sob sigilo pela Seccional de Marituba".