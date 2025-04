'Neném' é morto em ação policial em Mocajuba

João Filho Coelho Braga, conhecido pelo apelido de “Neném”, foi morto em uma ação policial no último domingo (13/4), em Mocajuba, no nordeste do Pará. De acordo com a Polícia Militar, as equipes da Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) e do 32º Batalhão tinham recebido denúncias anônimas durante a operação "Mocajuba Segura" sobre um grupo criminoso da região conhecido como “Bonde 777”, responsável por roubar motocicletas e envolvimento com o tráfico de drogas.

Segundo a PM, assim que os agentes chegaram na casa de “Neném”, o suspeito sacou uma arma de fogo e correu para dentro de um cômodo do imóvel. Conforme a polícia, os militares entraram no imóvel por conta do flagrante e ordenaram que o suspeito largasse o armamento e se entregasse.

VEJA MAIS

Entretanto, “Neném” atirou contra os policiais, que revidaram e o balearam. O suspeito chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal de Mocajuba, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

Para a Redação Integrada de O Liberal, a Polícia Civil informou que João Filho Coelho Braga morreu após confronto com a Polícia Militar. "Uma arma de fogo, munições e um celular foram apreendidos. O caso é investigado pela delegacia de Mocajuba", diz o comunicado da instituição.