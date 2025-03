Com extensa ficha criminal, 'Tim' é morto em ação policial em Oeiras do Pará

Reinaldo Freitas Pereira, conhecido pelo apelido de “Tim”, de 20 anos, foi morto em uma ação policial no último sábado (29/3), em Oeiras do Pará, nordeste do estado. De acordo com a Polícia Militar, uma guarnição havia recebido uma denúncia anônima de que o suspeito, que tinha uma extensa ficha criminal, estaria tramando atentado contra agentes de segurança pública do município.

As informações repassadas à PM ainda davam conta que “Tim” estaria armado em uma rabeta e deslocando para uma zona ribeirinha próxima a sede de Oeiras. Com isso, agentes do 32° Batalhão de Polícia Militar (32° BPM) pegaram uma lancha e dirigiram pelo rio Araticu para localizar o suspeito.

Durante as buscas, os policiais encontraram Reinaldo. Conforme o relatório policial, ele se dirigiu para as margens do rio, desembarcou da rabeta, sacou uma arma e atirou contra os militares. Por conta disso, a PM revidou e o baleou.

“Tim” chegou a ser socorrido até o Hospital de Oeiras, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu. A PM encontrou com Reinaldo uma arma de fabricação caseira e uma munição. O material foi apreendido e apresentado na delegacia do município. Em nota, a Polícia Civil comunicou que Reinaldo "morreu após confronto com a Polícia Militar. Com o suspeito foram apreendidas uma arma de fogo e munições. O caso é investigado pela delegacia de Oeiras do Pará".

Ainda segundo a PM, Reinaldo era investigado por integrar a facção criminosa Comando Vermelho, participação em um roubo, além de suspeito de ordenar represálias que resultaram nos crimes de incêndio e dano qualificado. Ele também já havia sido alvo de denúncias de ligação com o tráfico de drogas e de intimidações a moradores de Oeiras do Pará para que não denunciassem os crimes cometidos por ele.