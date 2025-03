Suspeito de cobrar ‘pedágio’ para motoristas morre em troca de tiros com a PM no Marajó

Lael Cabral Marinho, de 21 anos, morreu ao trocar tiros com a Polícia Militar na cidade de Sebastião da Boa Vista, no Marajó. A ação ocorreu na manhã de sexta-feira (28/3), quando moradores denunciaram para a PM que o suspeito estaria cobrando ‘pedágio’ aos veículos que passavam pela rua Maria Júlia. A cobrança da taxa ocorria sob ameaça feita com uma arma de fogo.

Conforme a PM, após as denúncias, equipes policiais foram ao local indicado pelos moradores para verificar o caso. Ao se aproximar de uma quadra esportiva na área, os militares avistaram o suspeito com as mesmas características descritas pelos denunciantes. O suspeito teria corrido em direção a uma área de mata ao ver que a viatura se aproximava.

Na ação, o suspeito teria feito dois disparos em direção aos policiais. Um dos tiros ainda atingiu o colete balístico de um dos militares que realizava a perseguição. Diante do perigo, segundo a polícia, a equipe revidou e atingiu o suspeito. Os próprios agentes realizaram o socorro de Lael para o hospital do município. No entanto, o suspeito não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde. Conforme a polícia, o suspeito já tinha passagens pelos crimes de furto e roubo. Uma arma calibre 22 e três munições do mesmo calibre, sendo duas deflagradas, foram apreendidas na ação.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.