Ex-candidato a vereador de Xinguara morre em troca de tiros com a Polícia Militar

O ex-candidato a vereador do município de Xinguara, José Adeone Gomes, mais conhecido como “Dedé Eletricista”, de 54 anos, morreu após confronto com a Polícia Militar (PM) no final da manhã da última sexta-feira (28/03). Dedé que foi candidato pelo PSD no ano passado no município do sul do Pará teria atirado com os policiais com uma espingarda de pressão adaptada. Dedé foi candidato a vereador do município pelo PSD e conseguiu 13 votos.

O caso ocorreu por volta das 11h45, quando os policiais militares receberam denúncia de que um homem foi ameaçado de morte na própria residência. Os militares foram ao local apontado. Quando chegaram foram informados que o suspeito pelas ameaças estava armado com uma espingarda e já havia fugido. A vítima apontou para a guarnição a casa de “Dedé”.

Os policiais foram até o endereço. Ao chegarem, chamaram Dedé para tentar conversar, mas o suspeito não obedeceu às ordens policiais e ameaçou a equipe dizendo que estava armado.

José Adeone Gomes, mais conhecido como Dedé, foi candidato a vereador na eleição municipal de 2024. (Divulgação TRE/PA)

Em seguida, Dedé teria disparado tiros contra os militares, que revidaram e pediram reforço de outra equipe policial. Com a chegada do apoio, a residência foi cercada enquanto dois policiais tentavam conversar com Dedé para fazê-lo se entregar.

Segundo o relatório policial, Dedé teria dito em determinado momento que iria abrir a porta e se entregar, mas teria feito mais disparos contra a guarnição. Na reação, os militares conseguiram atingir o suspeito.

O Serviço de Atendimento Móvel e Urgência (SAMU) ainda foi acionado e prestou socorros ao suspeito. Durante o trajeto para o Hospital Municipal, Dedé não resistiu e faleceu na ambulância.

Dentro da residência foi encontrada uma espingarda de pressão adulterada para calibre 22, além de munições deflagradas e intactas. Tanto o armamento como a vítima das ameaças foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. Dedé era muito conhecido em Xinguara.

A Polícia Civil informou, por meio de nota, que "José Adeone Gomes morreu após confronto com a Polícia Militar. Uma vítima de ameaça foi encaminhada à delegacia de Xinguara para prestar depoimento. Com o suspeito foram aprendidas uma espingarda e munições. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações".