Intervenção policial resulta na morte de suspeito de roubo em Cametá

Um jovem, ainda não identificado oficialmente, morreu em uma intervenção policial na localidade de Joana Coeli, zona rural de Cametá, no Nordeste do Pará. A troca de tiros ocorreu na manhã de sexta-feira (28/03) durante uma ação da Polícia Militar para capturar um grupo suspeito de envolvimento em vários roubos na área e também em comunidades ribeirinhas de Limoeiro do Ajuru. Segundo as informações da Polícia Militar, uma arma de fogo e munições foram apreendidas.

A ação ocorreu após o trabalho de investigação da polícia que localizou onde os suspeitos estavam. Por volta das 6h, os agentes foram até a área, próxima ao rio Paruru, em uma casa na área de mata em que os suspeitos estariam usando para se esconder. Duas embarcações e mais de 10 agentes foram ao local, de difícil acesso, para tentar prender os suspeitos.

No entanto, os suspeitos estariam armados e teriam percebido a aproximação dos policiais. Segundo a polícia, quando a equipe chegava ao endereço, os suspeitos teriam feito disparos contra os militares e tentaram fugir para a região de mata. Os agentes teriam revidado os disparos e iniciado uma troca de tiros. Após o tiroteio, os policiais realizaram buscas na área de mata para tentar localizar o grupo criminoso. Um dos suspeitos foi localizado ferido. Próximo ao indivíduo estava uma arma caseira calibre 20, com uma munição presa no cano do armamento e duas munições intactas no bolso. O jovem foi socorrido e levado ao hospital de Cametá, onde foi constatado o óbito. O caso foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos legais.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e foi informada que o suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. "A delegacia de Cametá instaurou um inquérito para apurar o caso", comunicou.