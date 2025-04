Homem que planejava atentados contra policiais morre em confronto com a PM em Castanhal

Um homem suspeito de planejar atentados contra agentes de segurança pública morreu na manhã deste domingo (6), durante uma intervenção policial na Vila do Apeú, em Castanhal, nordeste do Pará. A identidade do suspeito não foi divulgada até o momento. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre .357.

De acordo com informações da polícia, a ação ocorreu após a corporação tomar conhecimento, por meio do Sistema de Inteligência da Segurança Pública (SIEDS) e de denúncias em redes sociais, de que criminosos armados, ligados a facções, estariam organizando ataques contra policiais na cidade e região.

Diante das informações, equipes do 2° Batalhão de Polícia Rodoviária e do 3° Batalhão de Missões Especiais se dirigiram até a rua Santa Isabel, onde avistaram um homem em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu em direção às vielas da área conhecida como “invasão”.

Durante a perseguição, o homem teria disparado contra os policiais, que revidaram para conter a agressão. Baleado, o homem foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Castanhal, mas não resistiu aos ferimentos.

Em nota, a Polícia Civil informou à Redação Integrada de O Liberal que "um suspeito morreu após confronto com a Polícia Militar. Até o momento, o homem não foi identificado. Uma arma de fogo foi apreendida. Perícias foram solicitadas. O caso é investigado pela Seccional de Castanhal".