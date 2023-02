Caminhão carregado com 29 toneladas de adubo tomba na rodovia Mário Covas; VÍDEO

Um caminhão carregado com sacas de adubo tombou na madrugada desta sexta-feira, 17, em frente ao condomínio Neio Colori, na rodovia Mário Covas, em Ananindeua. Segundo informações do síndico do residencial, Lourival Dias, ninguém ficou ferido, nem mesmo o motorista. Agentes da Supereintendência de Mobilidade Urbana de Belém (Semob) estão no local garantindo a segurança do trânsito em outra faixa da pista.

Em imagens registradas pelo circuito de segurança do condomínio, é possível ver que, por volta das 2h30 da madrugada, o caminhão seguia no sentido Augusto Montenegro em direção à BR-316 quando, logo após uma curva próximo ao condomínio, ele derrapa e cai para o lado direito da pista. Havia cerca de 29 mil quilos de carga no veículo.

"Eu estava no apartamento aqui na frente e escutei o estrondo. Nesse momento, a portaria me ligou dizendo que tinha tombado uma carreta na entrada do condomínio. Perguntei se tinha atingido alguém ou atingido o condomínio, mas não. Foi só o susto mesmo, nem teve perda material porque a carga que caiu já está sendo transportada para outro caminhão", diz o síndico do condomínio.

Carreta ficou caída sobre a calçada. (Redes Sociais)

Cerca de seis horas após o acidente, o caminhão continua caído na rodovia, mas outro veículo presta apoio fazendo a transferência da carga. O trânsito continua fluindo pelo lado esquerdo da pista que segue no sentido Augusto Montenegro - BR-316.