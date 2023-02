Acidente mata duas crianças e três adultos na MS-040; caminhonete e caminhão ficaram destruídos

Na manhã desta quinta-feira (16), um acidente envolvendo uma caminhonete Ford Ranger e um caminhão boiadeiro resultou em cinco mortes, incluindo duas crianças, na MS-040, próximo à cidade de Santa Rita do Pardo, situada a 266 quilômetros de Campo Grande.

Embora as primeiras informações indiquem que a colisão tenha ocorrido no km-200, em frente ao acesso a uma fazenda, as causas do acidente ainda são desconhecidas. Infelizmente, todos os ocupantes da caminhonete perderam a vida, e o estado de saúde do motorista do caminhão ainda não foi divulgado.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar estão presentes no local da tragédia. Os corpos das vítimas foram transportados para o Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Santa Rita do Pardo.