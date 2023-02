Acidente entre moto e ambulância mata mãe que levava filho a consulta

No último domingo (05), uma mulher de 53 anos que levava o filho para uma consulta médica, morreu depois que uma motocicleta bateu na ambulância que os dois estavam. As informações são do portal Metrópoles.

O menino de 13 anos sofreu ferimentos no pé e foi atendido pela Ambulância da Concessionária Triunfo, porém, com sinais estáveis. Já o condutor da moto sofreu ferimentos graves na face e crânio e também foi socorrido pelos socorristas da ambulância. O motorista da ambulância não sofreu ferimentos.

VEJA MAIS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu no km 426 da BR-262. O motorista da ambulância informou que mãe e filho iam para uma consulta médica em Pará de Minas Gerais. O motociclista bateu na traseira da ambulância e atingiu a mulher, que morreu no local.

Após os trabalhos da perícia da Polícia Civil que constatou o óbito da mulher, a equipe dos bombeiros precisou cortar as ferragens da traseira da ambulância para retirar o corpo da vítima.

O trânsito não foi bloqueado e seguiu normalmente em ambos os lados da rodovia.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).