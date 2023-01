Motociclista morre durante colisão na Arthur Bernardes; casal fica gravemente ferido

Um motociclista, ainda não identificado, morreu na noite desta quinta-feira (26), por volta das 21h, após se envolver em um acidente com outra moto, na rodovia Arthur Bernardes, bairro da Pratinha, em Belém. A vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu ainda na ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Homens da Polícia Militar estiveram no local e também ajudaram na ocorrência.

A colisão entre os veículos deixou ainda um casal gravemente ferido. O homem teve a perna arrancada do corpo. Ele e a companheira foram conduzidos ao Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Após uma força-tarefa, a polícia conseguiu localizar o membro, que foi parar no meio-fio. O fato foi registrado e compartilhado nas redes sociais.

O local onde o acidente ocorreu é marcado pela escuridão. Por conta disso, os moradores e a polícia não souberam fornecer informações sobre as causas e circunstâncias da colisão. Porém, pessoas que passavam pelo local teriam visto o homem que morreu supostamente em alta velocidade, antes de colidir com o veículo em que o casal ferido estava. Essa informação só poderá ser esclarecida durante as investigações que serão feitas pela Polícia Civil.

O trânsito ficou engarrafado na rodovia Arthur Bernardes e precisou ser orientado por agentes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém (Semob).