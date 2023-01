Avião de pequeno porte cai e vítimas são socorridas com ferimentos leves

Um avião de pequeno porte caiu e explodiu no Aeroporto Municipal de Americana, no interior de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (26). A aeronave, de modelo trikke, era ocupada por dois passageiros, que tiveram ferimentos leves.

Eles foram socorridos no local e levados ao Hospital Municipal de Americana. O piloto fez um pedido de pouso de emergência instantes antes do acidente. No entanto, logo em seguida, o avião ultraleve caiu no solo e se iniciou o incêndio.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e extinguiu o fogo.

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Elisa Vaz, repórter do Núcleo de Política)