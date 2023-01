Acidente entre caminhão e van mata 12 pessoas no Tocantins; vítimas voltavam de atendimento médico

Pelo menos 12 pessoas morreram no Tocantins em grave acidente entre uma van e um caminhão, ocorrido na noite nesta quarta-feira (25), na TO-280, entre os municípios de Almas e Natividade. A van pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Almas, segundo a Prefeitura, e retornava de Palmas. O veículo teria batido de frente com o caminhão. As informações são do G1.

Os mortos são quatro homens, sete mulheres e um bebê. Dois homens foram socorridos com vida e levados para hospitais de Porto Nacional e Natividade com fraturas. Todos os 12 mortos retornavam de atendimento médico e eram moradores de Almas.

Forças de segurança foram acionadas para socorrer as vítimas, e os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Natividade, onde vão ser identificados e liberado para as famílias. A Prefeitura de Almas afirma que está oferecendo todo suporte e apoio necessários aos familiares das vítimas e aos pacientes que estão hospitalizados.

Segundo o prefeito da cidade, Waguinho, há servidores públicos da cidade entre os mortos. Os bombeiros ainda informaram que na van havia uma grande quantidade álcool etílico que estava sendo transportado para o hospital de Almas. Por isso, a retirada dos corpos precisou ser feita com muito cuidado. Um advogado do motorista informou que ele deve se apresentar à polícia assim que possível pra prestar esclarecimentos.

Os nomes informados pela prefeitura são: