São Francisco do Pará: Motociclistas perdem o controle em lombada e são arremessados de veículos

Três pessoas ficaram feridas, após sofrerem um acidente de moto na Granja Marathon, em São Francisco do Pará, município do nordeste do estado. Um dos veículos teve o guidão arrancado. O caso foi registrado na tarde deste domingo (5), por volta das 14h. Chovia bastante no momento do ocorrido.

Segundo testemunhas, as vítimas, que teriam saído de Belém, estavam distribuídas em duas motocicletas de alta cilindrada, fabricadas por montadoras alemã e japonesa. Elas trafegavam, supostamente, em alta velocidade por uma estrada que dá acesso ao município de Igarapé-Açu e não teriam percebido a existência de uma lombada na pista. Não há detalhes se a estrutura era sinalizada.

Acidente São Francisco do Pará Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais Reprodução/Redes sociais

Devido não terem conseguido frear a tempo, os ocupantes acabaram sendo arremessados dos veículos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram as vítimas recebendo os primeiros-socorros das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192) e do Corpo de Bombeiros. Elas foram encaminhadas a uma unidade hospitalar. O estado de saúde dos envolvidos no acidente não foi divulgado.

Homens da Polícia Militar e também do Departamento Municipal de Trânsito auxiliaram as equipes nos procedimentos cabíveis.

Também através das imagens compartilhadas nas redes sociais, é possível ver que as motocicletas ficaram bastante destruídas. Uma delas, fabricada pela empresa japonesa, teve o guidão arrancado com a força da batida.