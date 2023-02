Jovens ficam feridos após colisão entre moto e caminhão em Uruará

​Dois jovens que não tiveram nomes divulgados ficaram feridos em um acidente de trânsito que envolveu uma motocicleta e um caminhão, na noite de sábado (4), na cidade de Uruará, no sudoeste do Pará. As informações são dos sites Debate Carajás e Gazeta de Uruará.

O acidente foi registrado por volta das 22h35, na rua das Mangueiras, no bairro do Progresso. Os dois jovens estavam em uma motocicleta que acabou colidindo com a traseira de um caminhão, que estava parado.

Moradores acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que socorreu os rapazes e fez o encaminhamento deles ao Hosp​​ital Municipal de Uruará (HMU). O estado de saúde das vítimas é desconhecido, uma vez que a unidade de saúde não divulga informações sem a devida autorização da família ou dos próprios pacientes.

Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram a motocicleta com a parte dianteira bastante danificada. De acordo com informações do site Gazeta de Uruará, o veículo permanecia no local do acidente até a manhã deste domingo (5). Nenhum familiar das vítimas do acidente se apresentou para remover a moto.