Motociclista tem a cabeça esmagada por caminhão ao fazer ultrapassagem em Itaituba

Um motociclista, identificado como Adão Souza dos Santos, de 40 anos, morreu após colidir com um caminhão. Ele teve a cabeça esmagada. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (3), na rodovia BR-163, no distrito de Caracol, região garimpeira do município de Itaituba, sudoeste do Pará. As informações são do Plantão 24 Horas News.

Segundo informações colhidas no local e publicadas pelo site, a vítima teria feito uma ultrapassagem, quando colidiu com o caminhão tanque de combustível que vinha no sentido inverso. O homem morreu ainda no local ao ser atingido na região da cabeça.

A Polícia Militar e a Polícia Rodoviária Federal fizeram o isolamento da área. O condutor do caminhão, identificado como Andrade Leandro Baldanelli, de 41 anos, permaneceu no local e deve ser apresentado à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para fazer a remoção do corpo.