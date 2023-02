Acidente de trânsito acaba com três pessoas feridas em Castanhal

Um acidente de trânsito deixou pelo menos três pessoas feiradas na manhã deste domingo (5), no município de Castanhal. Um carro do modelo Celta colidiu contra uma árvore, na Avenida Barão do Rio Branco, bairro Titanlândia.

O motorista do veículo teria perdido o controle da direção, o que gerou a colisão. Além do mostorista, havia mais duas pessoas dentro do caro: uma no banco de passageiro da frente, e outra no banco de trás.

De acordo com informações da imprensa local, a passageira do banco da frente teve ferimentos graves, foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de Bombeiros e levada até uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

O motorista e o outro passageiro tiveram ferimentos leves, e seguiram caminhando até a Vila de Apeú, próxima a Castanhal. Ainda segundo a imprensa local, houve relatos de saquemento do veículo.

Procurada pela reportagem de OLiberal.com, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado na delegacia do município de Castanhal. A PC também ressaltou a importância da formalização das ocorrências para que os casos sejam apurados.