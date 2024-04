Dupla é presa em flagrante por tráfico de drogas em porto de Belém

Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico, na última quinta-feira (25), em Belém. A prisão ocorreu por equipe da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), da Polícia Civil, após investigações da polícia que levaram até os entorpecentes encontrados dentro de uma embarcação que estava atracada em um porto na capital paraense.

“Em ação conjunta, as Polícias Militar e Civil apreenderam cerca de 16 quilos de substância análoga a óxi e 50 tabletes de substância semelhante a skunk, pesando aproximadamente 57,3 quilos. As drogas foram encontradas dentro de uma embarcação que estava atracada no Porto Fênix”, afirma o delegado-geral da Polícia Civil do Pará, Walter Resende.

No decorrer da investigação, por meio da análise de imagens de monitoramento do local, foi observada a participação de dois tripulantes no armazenamento das substâncias. “A equipe da Denarc atuou de forma imediata e ininterrupta na captura dos suspeitos responsáveis pelas drogas”, disse o titular da Divisão Estadual de Narcóticos, Davi Cordeiro.

Ainda segundo Davi, os entorpecentes, embarcados do Amazonas, tinham como destino o estado do Pará. Após buscas, a dupla envolvida no tráfico foi presa em flagrante e conduzida à delegacia para as providências cabíveis.