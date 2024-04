Acusado pela morte do empresário 'Kazuza', em Santarém, é condenado a 22 anos de prisão

Marcos Alves da Silva, conhecido como “Xitola”, acusado pela morte do empresário Cláudio Cardoso da Silva, o ”‘Kazuza”, em Santarém, foi condenado a 22 anos e 6 meses de prisão. Ele é acusado de matar a vítima durante uma tentativa de assalto em uma casa de eventos ‘Panterão Show Clube’, em novembro de 2023. A sentença foi proferida nesta sexta-feira (26).

A Justiça negou a “Xitola” o direito de recorrer em liberdade e ainda fixou a quantia de R$ 50 mil como valor mínimo para reparação dos danos morais causados à família da vítima. Já um homem apontado como um dos comparsas de Xitola, Leônidos dos Santos Galúcio, foi absolvido por insuficiência de provas. Ele teria sido o “piloto de fuga”.

Réu confesso

"Xitola" confessou o crime e narrou os detalhes da execução do latrocínio. Ele disse, ainda, que a intenção dele era roubar o dinheiro da bilheteria da casa de evento. O empresário e produtor de shows Cláudio Cardoso da Silva, de 62 anos, conhecido pelo apelido de “Kazuza”, foi morto com um tiro, na madrugada do dia 6 de novembro de 2023, durante uma tentativa de assalto a uma bilheteria de uma casa noturna, localizada no bairro Aparecida.

Quando o crime ocorreu, por volta das 4h30, Cláudio estava na bilheteria do local, acompanhado da esposa, um filho e de amigos. Durante a tentativa de assalto, o suspeito disparou cinco vezes contra Cazuza, mas apenas um tiro o acertou. Xitola fugiu sem levar nenhum valor e, posteriormente, foi capturado tentando matar outra pessoa.