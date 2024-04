Jogadores de futebol são alvejados a tiros no Pará

Os jogadores de futebol Lucas da Silva Santana e Abraão Jesus Frazão sofreram uma tentativa de homicídio na noite de quinta-feira (25), em Parauapebas, no sudeste paraense. Nenhum suspeito do crime foi identificado. Lucas foi atingido por quatro disparos de arma de fogo e Abraão por um. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Geral de Parauapebas (HGP). O estado de saúde dos rapazes é desconhecido. A Polícia Civil investiga o caso.

De acordo com informações da Polícia Civil, que foi acionada para atender a ocorrência às 23h, Lucas e Abraão estavam sentados na calçada com outros adolescentes, na rua Luiz Gonzaga, no bairro da Paz, quando dois homens em uma moto, de cor branca, chegaram efetuando disparos, fugindo logo em seguida.

A mãe de Abraão chegou a postar no Instagram do filho, informando que ele havia sido entubado, e agradeceu as orações que familiares e amigos estavam fazendo pela recuperação do rapaz.

Os dois jovens são jogadores de futebol e haviam terminado o treino na escola poucas horas antes da tentativa de homicídio.

Procurada pela reportagem de O Liberal, a Polícia Civil informou que “equipes da Delegacia de Homicídios de Parauapebas trabalham para identificar e localizar os envolvidos nas duas tentativas de homicídios”.