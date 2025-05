Homem é preso por agredir a própria irmã dentro de delegacia, em Abaetetuba

Um homem foi preso em flagrante por agressão física e ameaça na noite de terça-feira (6/5), em Abaetetuba, nordeste do Pará. Segundo a Polícia Civil, o suspeito agrediu a própria irmã dentro da delegacia.

Durante os procedimentos de rotina na unidade policial, agentes flagraram o momento em que o homem atacou fisicamente a vítima no estacionamento da delegacia, tentando retirá-la à força de cima de uma motocicleta e proferindo ameaças violentas.

Ainda conforme as autoridades, diante da gravidade da situação e da audácia do ato cometido em frente à autoridade policial, a equipe de plantão deu voz de prisão ao autor, que foi imediatamente conduzido ao interior da unidade para os procedimentos legais cabíveis.

Além do flagrante, a PC apurou que, na mesma data, a companheira do agressor havia solicitado medida protetiva contra ele, em razão de seu comportamento agressivo, o que reforça o histórico de violência do detido.

O homem permanecerá à disposição da Justiça para as providências legais, conforme previsto no artigo do Código Penal, que trata de lesão corporal contra familiar no contexto de violência doméstica.

A Polícia Civil disse que “reitera seu compromisso no enfrentamento à violência doméstica e familiar, e orienta que casos semelhantes sejam denunciados imediatamente para que as medidas legais possam ser adotadas com celeridade e rigor”.