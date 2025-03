Homem é preso em flagrante por agredir companheira com barra de ferro em Benevides

A Polícia Civil do Pará prendeu, na manhã de domingo (23), um homem suspeito de agredir violentamente sua companheira com uma barra de ferro em Benevides, na Região Metropolitana de Belém. O crime ocorreu dentro da residência do casal, no bairro Santos Dumont.

De acordo com informações policiais, a vítima procurou a equipe da Delegacia de Benevides para denunciar a agressão. Segundo seu relato, o companheiro, Davi dos Santos Leandro, a atacou com dois golpes de barra de ferro, atingindo sua cabeça e seu braço direito.​

Diante da gravidade do caso, o delegado responsável pelo plantão determinou o envio de uma equipe ao endereço da ocorrência. Os investigadores foram até o local e encontraram o suspeito ainda dentro do imóvel. Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia para os procedimentos legais.

O caso foi registrado como lesão corporal no contexto de violência doméstica e é investigado por meio de um inquérito policial.