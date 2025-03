PF prende suspeito de abuso sexual infantojuvenil em Tracuateua

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta sexta-feira (14/03) a operação Albatroz II, no município de Tracuateua, no nordeste paraense. Foi cumprido um mandado de prisão preventiva contra o investigado, suspeito de abusar sexualmente do sobrinho.

O alvo já havia sido preso em flagrante no dia 23/01, na primeira fase da operação Albatroz, mas foi solto em audiência de custódia. Com o andar da investigação, a Polícia Federal identificou o menor vítima de abusos e representou pela prisão preventiva do investigado.

A operação combate crimes de produção, armazenamento e compartilhamento de imagens e vídeos relacionados ao abuso sexual infantojuvenil através da internet.