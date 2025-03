Homem é preso em flagrante por explosão e injúria em Vigia de Nazaré

Equipes da Delegacia de Polícia Civil de Vigia de Nazaré, no nordeste paraense, prenderam um homem em flagrante pelos crimes de explosão e injúria no último domingo (16). O suspeito ameaçou a companheira e tentou incendiar a residência dela, de acordo com informações da Polícia Civil.

A vítima procurou a polícia após ser ameaçada pelo comp​anheiro. Enquanto estava na delegacia, recebeu diversas ligações do homem, que afirmava que colocaria fogo na casa. Diante da gravidade da situação, os policiais se dirigiram ao local e constataram o crime. O suspeito havia deixado o gás do fogão aberto e espalhado velas acesas pelos cômodos.

O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde passou pelos procedimentos legais. Além disso, a autoridade policial solicitou medidas protetivas para a vítima e perícias para apurar o caso. O auto de prisão em flagrante foi lavrado e o suspeito permanece à disposição da Justiça.