Homem é preso após agredir a companheira e a cunhada em Castanhal

Um homem foi preso por suspeita de agredir a companheira e a cunhada no domingo (16/2), em Castanhal, nordeste do Pará. Segundo as autoridades, a guarnição da Patrulha Maria da Penha havia recebido uma denúncia de violência doméstica no bairro Imperador.

Assim que os agentes chegaram no local, uma das vítimas relatou que o suspeito estava agredindo a irmã dela em via pública e, quando tentou defendê-la, ele a atacou com um soco no rosto, vindo a cair no chão. Depois disso o homem teria fugido para a casa dele.

Segundo as autoridades, a polícia se deslocou até o imóvel e localizou o suspeito junto com a companheira dele, que também estava visivelmente machucada no rosto.

Com isso, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Castanhal. As duas vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) para realização de exames periciais. O suspeito permanece à disposição da Justiça.