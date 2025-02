Denúncia de violência doméstica leva à apreensão de 11 armas em Itupiranga

A Polícia Civil prendeu um homem e apreendeu 11 armas de fogo em Itupiranga, sudeste do Pará, depois de receber uma denúncia de violência doméstica na quinta-feira (13/2). Segundo as autoridades, a companheira do suspeito acionou a PC após ter sido ameaçada por ele.

De acordo com o portal Correio de Carajás, a mulher informou à polícia a existência de várias armas na casa do casal. Os agentes foram até o imóvel e, com a autorização da vítima, realizaram buscas e apreenderam o arsenal, que inclui carabinas de pressão, revólver, espingarda e munições.

Ainda conforme o Correio, durante o interrogatório, o suspeito disse que tinha mais armas em posse de um outro homem. Em busca realizada no local informado por ele, os policiais apreenderam mais armamentos, incluindo uma espingarda calibre 20, um revólver calibre 38, uma carabina ponto 357 magnum, uma pistola calibre .380, além de munições de diferentes calibres e cápsulas deflagradas.

O suspeito foi então conduzido até a unidade policial para os procedimentos legais. A PC investiga o caso.