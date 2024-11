Policiais apreendem pequeno arsenal em posse de foragido na cidade de Portel, no Marajó

Nesta terça-feira (12), uma operação policial para tentar capturar um foragido por homicídio terminou na apreensão de um pequeno arsenal na cidade de Portel, no Marajó. O criminoso, que não teve a identidade divulgada, tem mandado de prisão em aberto no Amapá.

As informações foram confirmadas pelo gestor do 12° Comando de Policiamento Regional (CPR XII) do Marajó Ocidental, coronel Márcio Abud, que ressalta que as ações foram realizadas pela 22ª Companhia Independente de Polícia Militar e Polícia Civil de Portel.

Na tentativa de prender o foragido do Amapá, os policiais se deslocaram até a comunidade do Geresin, no braço do rio Piarin, zona rural de Portel. O acusado de homicídio com mandado de prisão em aberto estaria escondido nessa localidade.

VEJA MAIS

Ao perceber a aproximação da polícia, o sujeito empreendeu fuga, enveredando para área de mata. Mesmo fazendo buscas pelo local, os agentes de segurança pública não conseguiram localizar o suspeito.

No barracão onde o acusado se escondia, os policiais civis e militares encontraram sete armas, sendo duas calibre 20, duas calibre 28 e três bofetes, calibres 20 e 28, além de cinco cartuchos. Em nota, a Polícia Civil do Pará disse, ainda, que o material apreendido foi apresentado na delegacia de Polícia Civil de Portel para os procedimentos necessários.