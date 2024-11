Homem é preso por posse ilegal de armas em Rurópolis, no interior do Pará

Um homem foi preso em flagrante por posse ilegal de armas na sexta-feira (8), em Rurópolis, no sudoeste paraense. A ação fez parte da Operação ‘Para Belum’ e foi coordenada pela Delegacia de Conflitos Agrários de Santarém (Deca) e contou com o apoio da delegacia de Rurópolis e Grupamento Aéreo de Segurança Pública (Graesp).

A operação teve como objetivo conter invasões de terras e crimes ambientais na área de um projeto de assentamento, onde grupos estavam ocupando ilegalmente fazendas e uma comunidade tradicional. As investigações foram iniciadas após denúncias de fazendeiros e líderes comunitários sobre esbulho possessório, ameaças e disparos de armas de fogo.

Com o auxílio de dois helicópteros, as equipes policiais realizaram um levantamento aéreo para identificar as áreas invadidas, localizando cinco armas de fogo em poder de um homem, que foi preso em flagrante.

“O uso de armamento ilegal em uma região já marcada por tensões agrárias só aumenta o clima de insegurança e violência. Com a Operação Para Belum, conseguimos não só retirar essas armas de circulação, como também dar uma resposta à população, reforçando a presença do Estado para garantir a ordem”, declarou o delegado Gilvan Gomes, titular da Deca Santarém.

O suspeito preso foi encaminhado à delegacia para a realização dos procedimentos necessários e está à disposição da Justiça. “A Operação faz parte de um esforço contínuo para pacificar a região, garantir a segurança das comunidades e preservar as áreas de conflito agrário. Continuaremos atuando para garantir que os demais envolvidos sejam identificados e localizados”, explica o delegado Ariosvaldo Vital.