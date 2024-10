Seis homens são detidos com armas de fogo e animais silvestres abatidos em Dom Eliseu

Seis homens foram detidos pela Polícia Militar após serem flagrados com animais silvestres abatidos e armas de fogo dentro de um carro de passeio na BR-010, no município de Dom Eliseu, sudeste do Pará. O caso ocorreu na manhã de domingo (27/10), quando o veículo teria desviado de um posto de fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme as informações policiais, os suspeitos teriam levantado suspeita após tomarem outra rota, quando se aproximaram do posto da PRF. Uma guarnição do 51° Batalhão de PM foi acionada e realizou a abordagem ao veículo, um Chevrolet Onix branco. Logo que o carro foi parado, os agentes notaram que os suspeitos estavam com várias armas de fogo, como quatro espingardas de calibres variados, além de um arpão, munições e materiais para recarga. Além disso, dentro do automóvel ainda foram encontrados facões e lanternas.

Durante o procedimento, os agentes revistaram o porta malas do carro e encontraram os animais silvestres mortos. Entre eles estavam, quatro araras vermelhas, dois macacos e um tatu. Diante do flagrante, os homens foram detidos sob suspeita de crime ambiental. Os agentes ainda apreenderam uma sacola com penas de arara vermelha, geralmente usada em atividades ilegais de caça e comércio de fauna nativa.

Todos os suspeitos, que seriam naturais da cidade do Acará, foram encaminhados para delegacia, onde foram realizados os procedimentos cabíveis.