Homem é preso por posse irregular de arma de fogo durante operação da PC em Abaetetuba

Um homem foi preso pela Polícia Civil por posse irregular de arma de fogo na quinta-feira (24/10), durante a operação “Senhor das Armas”, realizada em Abaetetuba, nordeste do Pará. Na ação foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão nas zonas rural e urbana do município, além de uma arma e mais de 20 munições confiscadas.

A Operação iniciou após informações de investigações de ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), em inquérito policial aberto na Delegacia de Homicídios de Abaetetuba.

Durante o cumprimento de um dos mandados de busca e apreensão, na Vila Api, localizada na Rodovia PA-409, a equipe policial encontrou uma arma de fogo artesanal sem o cano, cartuchos deflagrados e intactos, e um celular. Também houve prisão em flagrante do suspeito, conduzido até a Delegacia de Polícia Civil de Abaetetuba para as medidas legais necessárias.

Foram apreendidos quatro cartuchos deflagrados calibre 36, 18 cartuchos deflagrados de calibre 28, três cartuchos intactos de calibre 28 e três munições calibre 36. Todo o material foi apresentado à autoridade policial de plantão, para ser encaminhado à análise pericial.

A operação foi elaborada a fim de reforçar o combate à criminalidade em diversas regiões, e contou com a parceria das Delegacias de Abaetetuba, Igarapé-Miri, Moju, de Vila dos Cabanos (em Barcarena), Delegacia de Homicídios de Abaetetuba, Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), Delegacia Especializada no Atendimento à Criança e ao Adolescente (Deaca), Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e Polícia Militar.

A Polícia Civil continua realizando investigações em todo o território paraense, com o objetivo de desarticular práticas criminosas. A Operação “Senhor das Armas” ocorreu em conjunto com outras unidades policiais e demais forças de segurança, visando reforçar o policiamento e a segurança da população no Estado”, reforçou o delegado Mhoab Khayan, diretor da Superintendência Regional do Baixo Tocantins.