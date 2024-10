Suspeito de extorsão a comerciantes na Grande Belém e municípios do interior é preso pela PC

Um homem suspeito de envolvimento na extorsão de comerciantes na Grande Belém e municípios do interior do Pará foi preso pela Polícia Civil nesta quinta-feira (17/10), em Ananindeua. Conforme a PC, o suspeito seria membro de relevância em uma facção criminosa que atuava com os crimes em cidades como São Caetano, Vigia, Benevides, Marituba, Ananindeua, Abaetetuba, Moju, Tailândia e Goianésia. O mandado de prisão preventiva contra ele foi expedido pela Vara Criminal de São Caetano de Odivelas.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Repressão às Facções Criminosas (DRFC), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com o apoio do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (CORE).

“O sucesso dessa operação reforça o nosso compromisso em desarticular as lideranças das facções criminosas que aterrorizam a população e cometem crimes como extorsão. Este é um passo importante para enfraquecer essas facções e garantir maior segurança nos municípios afetados. Continuaremos trabalhando com inteligência e determinação para levar à Justiça todos os envolvidos”, afirmou o delegado-geral Walter

De acordo com o delegado Fausto Bulcão, titular da DRCO, o suspeito mudava constantemente de endereço para dificultar sua captura. “O trabalho de análise de inteligência, aliado a intensas diligências de campo, possibilitou sua prisão. Sua detenção é vista como um golpe nas atividades criminosas de extorsão contra comerciantes, uma prática cada vez mais frequente nas regiões mencionadas”, explica.

As operações desta quinta-feira fazem parte de um esforço contínuo das forças de segurança para desmantelar as estruturas das facções criminosas que atuam no Pará, com foco na prisão de líderes e membros com funções estratégicas.