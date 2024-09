Ladrão rouba bicicleta de mil reais e vende por R$ 50 em Abaetetuba

Uma bicicleta avaliada em mil reais foi vendida por apenas R$ 50 em Abaetetuba, município localizado na região do Baixo-Tocantins, no Estado do Pará. O suspeito da venda é Jeferson de Jesus Lima Farias, que na noite da última sexta-feira (13), por volta das 22h, teria furtado a bicicleta, que estava em uma academia na travessa Dom Pedro I, no bairro de Francilândia.

O proprietário da bicicleta procurou a polícia e denunciou o ocorrido. Quando os policiais foram ao local, encontraram o suspeito detido pela população. O detalhe é que Jeferson já teria vendido a bike com peças caras por apenas R$ 50 para um homem. A polícia foi atrás e conseguiu localizar o comprador e recuperar o objeto. O receptador foi solto após um Termo circunstanciado de ocorrência (TCO) por receptação culposa.

A bicicleta foi apreendida e restituída a vítima. Jeferson foi preso em flagrante pelo crime de furto com aumento pelo repouso noturno. O suspeito seria encaminhado ao sistema penitenciário.