Dois homens são presos por ameaças contra a prefeita de Abaetetuba durante inspeção de obras

Dois homens foram presos em flagrante pela Polícia Civil por fazerem ameaças contra a prefeita de Abaetetuba, Francineti Maria Rodrigues Carvalho, durante uma inspeção de obras na manhã deste sábado (19/10), na Rua Raimundo Pontes.

De acordo com a PC, a prefeita estava acompanhada pela secretária de obras, Andreia Pacheco, e sua equipe, quando foi abordada de forma intimidadora por dois homens em uma motocicleta Yamaha Fazer preta, sem placa.

Testemunhas relataram que um dos suspeitos, desceu da garupa da motocicleta, portando um celular e aproximou-se agressivamente da prefeita, interrompendo uma gravação que ela realizava e causando pânico entre os presentes, por conta do piloto da moto estar encapuzado.

Os suspeitos, identificados pela PC como Thiago Lima Silva e Erielton Lobato Brito, persistiram em seguir o grupo, proferindo ameaças e realizando filmagens não autorizadas, conforme as autoridades. A situação alarmou tanto a comitiva oficial quanto os moradores que acompanhavam a visita da prefeita.

VEJA MAIS

As polícias Civil e Militar, em ação conjunta, interceptaram os suspeitos nas proximidades da delegacia de Abaetetuba. No momento da abordagem, ambos ainda vestiam as roupas descritas por testemunhas e conduziam a motocicleta sem placa.

Thiago e Erielton foram presos em flagrante pelos crimes de ameaça e adulteração de sinal identificador da motocicleta. A PC instaurou o inquérito para investigar o caso e esclarecer as motivações por trás das ameaças à prefeita.

Além da prisão dos suspeitos, a Polícia Civil apreendeu a motocicleta Fazer 250 preta e dois aparelhos celulares, que serão periciados como parte das investigações.

Os presos estão em processo de transferência para o presídio de Abaetetuba, onde ficarão à disposição da Justiça.