Família de fisiculturista confirma que jovem recebia ameaças de morte

A família do fisiculturista Roberto de Souza, de 26 anos, confirmou que o jovem recebia ameaças de morte. Infelizmente, as ameaças se transformaram em ação na noite da última quarta-feira (28/08), na passagem São Pedro, bairro da Sacramenta, em Belém, quando o jovem foi assassinado sem direito a defesa com tiros na cabeça. Em entrevista exclusiva a redação integrada de OLiberal.com, a irmã e a mãe da vítima confirmaram que Roberto recebia ameaças. A família enlutada chora a perda do jovem.

A mãe de Roberto - Sandra Souza - está em prantos com a perda do filho. Desolada, ela lembrou dos últimos momentos do filho em sua casa. “Ele estava em casa comigo. Ele estava conversando e achando graça, eu estava fazendo massagem nas pernas dele. Ele estava brincando com os cachorros também. Ele disse mãe eu te amo mãe, eu não sabia que seria o último dia do meu filho. Eu não estou conseguindo! Meu deus do céu!”, chora a mãe emocionada.

O jovem foi velado durante a tarde desta quinta-feira (29/08) na Igreja São Sebastião, localizada na avenida Senador Lemos, no bairro da Sacramenta. “Ele não teve nenhuma chance meu filho. Ele [o bandido] pegou ele por de trás, foi logo atirando na cabeça dele esse bandido. E foi atirando, atirando. Meu Deus! Meu filho, meu amor, eu não acredito que meu filho foi embora", declarou a mãe consternada.

Para a reportagem, a mãe disse que Roberto estava triste nos últimos tempos com as ameaças de morte que vinha recebendo. "Sofria ameaças. Estava muito triste o meu filho. Só eu sei a dor que está dentro de mim”, afirmou.

A irmã do fisiculturista Ruane Souza também confirmou que Roberto recebia ameaças de morte desde o momento em que reagiu a um assalto há dois meses e matou um dos criminosos. "Ele estava sofrendo ameaça. Ele andava assim preocupado e nervoso, porque meu irmão foi assaltado há dois meses atrás. Ele conseguiu tirar a arma do assaltante e matou um deles em legítima defesa. Então, a gente entende que isso deve ter sido um acerto de contas. Mataram meu irmão brutalmente", apontou.

Ruane está preocupada com o abalo na saúde da mãe que passa por tratamento médico sensível. "Hoje quando vejo minha mãe no estado em que ela está... Minha mãe tem câncer. Ela está numa situação inconsolável. A gente só quer justiça pelo que aconteceu que paguem pelo que fizeram com o nosso irmão", ressaltou.

Além do luto, a família está indignada e espera que se identifiquem, prendam e punam os responsáveis pelo crime brutal. “Eu quero que seja feita justiça meu Deus! Por que meu pai? Por quê? Ele foi fazer umas compras. Eu estou sentindo uma dor que só Deus para me confortar. Está doendo muito. Eu queria ter morrido no lugar do meu filho. Eu queria ter morrido no lugar do meu filho".

“Eu quero que seja feita justiça meu deus. Por que meu pai? Por que? Ele foi fazer umas compras. Eu estou sentindo uma dor que só deus para me confortar. Está doendo muito. Eu queria ter morrido no lugar do meu filho. Eu queria ter morrido no lugar do meu filho", afirmou .