Filha de candidata a prefeita em Garrafão do Norte denuncia ameaças e agressões

Três homens são acusados de coação e ameaça contra Naelly Tonheiro, de 27 anos, filha de Socorro Tonheiro (MDB), candidata a prefeita no município de Garrafão do Norte, região nordeste do Pará. O caso ocorreu na noite de sexta-feira (23/8), na travessa Arthur Bernardes, no bairro Bela Vista. Segundo Naelly, entre os envolvidos nas estão o irmão e um sobrinho de Marcones Mangueira (PSD), que também concorre ao cargo de prefeito em Garrafão do Norte.

A filha da candidata, que é coordenadora da campanha política da mãe, e mais um amigo entregavam os convites do comício de Socorro, marcado para este domingo (25), quando supostamente foram trancados por dois carros ao tentar dobrar para a Rua Santos Dumont.

Conforme consta no registro policial, dois homens desceram de um Corolla branco, reconhecidos por Naelly como Marquinhos Mangueira e Gustavo Almeida, irmão e sobrinho de Marcones, respectivamente. Além dos familiares da oposição, a mulher afirma que mais um homem chamado de Pedro, suposto parente de um candidato a vereador, também participou do caso.

“Eles ficaram gritando contra nós, com tom de ameaça, enquanto estávamos dentro do carro, falando que não era para passarmos dentro do bairro ou daquela rua. Além disso, também bateram muito no carro em que eu estava”, disse Naelly para a redação integrada de O Liberal.

De acordo com o Boletim de Ocorrência do caso, Marquinhos, supostamente, estaria com a mão “por baixo da blusa, fazendo menção de estar armado”. Nas redes sociais, foi compartilhado um vídeo curto do momento em que Marquinhos e Gustavo aparecem próximos ao carro de Naelly.

Depois da suposta agressão, a filha da candidata a prefeita de Garrafão registrou o caso na Polícia Civil. “Quando foram para a delegacia eles (Maquinhos e Gustavo) tinham trocado as camisas para não serem reconhecidos na filmagem”, afirmou ela.

O Grupo Liberal mantém o espaço aberto para manifestação de qualquer uma das partes envolvidas no caso, assegurado o direito de resposta.