No Pará, candidatos a prefeito podem se eleger com apenas 1 voto; saiba onde

Os eleitores de três municípios paraenses não terão dificuldades para decidir em quem votar para o cargo de prefeito durante as eleições municipais de outubro. Esse é o caso das cidades de Brasil Novo, Sapucaia e São Miguel do Guamá, que possuem apenas um candidato na corrida pelo cargo de prefeito. De acordo com o advogado eleitoral Sávio Melo, mesmo nessas situações ainda se faz valer a vitória do mais votado, sendo possível que os concorrentes sejam eleitos com apenas um voto.

“Sendo um candidato único e considerando a natureza da eleição majoritária, segundo a qual aquele que tem mais votos ganha, basta que ele seja votado. Então, um único voto realmente elege aquele candidato único naquele município”, explica Melo.

De acordo com a lei nº 9.504, do código eleitoral, fica estabelecido de maneira geral que “será considerado eleito Prefeito o candidato que obtiver a maioria dos votos, não computados os em branco e os nulos”. Nesse sentido, o especialista destaca que não há um número mínimo de votos, desde que ele seja votado. "Não há uma exigência mínima de voto para eleger o candidato, então, nesse caso, sendo o candidato único, basta que ele seja votado", conclui.

Veja quem são os candidatos únicos

No município de Brasil Novo, sudoeste paraense, o candidato Weder Makes Carneiro, mais conhecido como Pirica, disputa o pleito municipal pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Ele é natural de Araguaína, no Tocantins, e ao lado de Osias Sperotto (PSD), candidato a vice-prefeito, representa a coligação “Unidos por Brasil Novo”, que integra as siglas: MDB, PSD e União.

O mesmo se repete no município paraense de Sapucaia, onde o único candidato na disputa, Wilton Lima (MDB), é também o atual prefeito da cidade. No pleito deste ano o candidato representa a coligação “Para Sapucaia Seguir em Frente”, que integra os partidos MDB; União; PP; Pode; PL e PSB. Ao seu lado, o Pastor Claudio Mariano (União), disputa o cargo de vice-prefeito.

Em São Miguel do Guamá, o candidato Eduardo Pio X (MDB), também concorre pela prefeitura sem nenhuma concorrência. Na mesma chapa, o candidato Paulo Nunes, mais conhecido como Paulão, da mesma sigla, disputa o cargo de vice-prefeito. Ambos estão na coligação “Para o Brasil Seguir em Frente”.

Candidatos por município:

Brasil Novo - Pirica (MDB)

Sapucaia - Wilton Lima (MDB)

São Miguel do Guamá - Eduardo Pio X (MDB)