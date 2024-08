Sou obrigado a votar? Veja para quem o voto é obrigatório e facultativo

Brasileiros acima dos 18 anos são obrigados a votar e a realizar o alistamento eleitoral, no entanto, há exceção em alguns casos, tornando esses dois processos facultativos durante o período eleitoral, de acordo com a Constituição Federal. No Pará, 6.226.373 eleitores estão aptos a votar, sendo que 715.221 têm o voto facultativo.

O Estado possui 303.585 eleitores entre 70 e 79 anos. Já entre 16 e 17 anos, o eleitorado é de 145.957 paraenses. Quanto ao grau de instrução, 265.679 são analfabetos. A opção de quitar ou não as obrigações eleitorais é dada para pessoas maiores de 70 anos e entre 16 e 17 anos (idade a partir da qual já é permitido votar), e analfabetos.

As eleições municipais estão marcadas para 6 de outubro (1º turno), com eventual 2º turno agendado para o dia 27 de outubro nas cidades com mais de 200 mil eleitores. Os eleitores devem escolher os seus representantes aos cargos de prefeito, vice-prefeito e vereadores.

Neste pleito, mais de 155 milhões de eleitores estão aptos a votar em todo o país, porém, aproximadamente 20,5 milhões não são obrigados a exercer esse direito e se encaixam na regra do voto facultativo.

Segundo os dados abertos do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em todo o território nacional, 5,5 milhões de pessoas declararam ser analfabetas quando fizeram o cadastro eleitoral ou realizaram atualizações para as eleições deste ano.

Por faixa etária, cerca de 10 milhões de eleitores têm de 70 a 79 anos no Brasil. Aproximadamente 4,8 milhões já passaram dos 79 anos. Entre eles, 203 mil têm mais de 100 anos. Já a faixa mais jovem (16 e 17 anos) compreende 1,8 milhão de votantes.