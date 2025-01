Mais de 60% dos paraenses que não votaram no segundo turno ainda não justificaram ausência

Até a manhã desta terça-feira (7), 63,28% dos eleitores paraenses que não votaram no segundo turno das eleições municipais de 2024 ainda não haviam feito a justificativa de ausência, mesmo hoje sendo o último dia do prazo.

No total, 329.250 pessoas se abstiveram no pleito do ano passado, o que representa 25,28% do total, sendo que 120.912 deles já justificaram, faltando ainda 208.338 prestarem informações à Justiça eleitoral. Os dados são do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA).

VEJA MAIS

Em relação ao primeiro turno, houve abstenção de 1.078.557 eleitores no Pará, ou seja, 17,32% da totalidade. Desses, 527.701 pessoas fizeram a justificativa de ausência, mas outros 550.856 eleitores, ou 51,07%, ainda não justificaram. No caso do primeiro turno, o prazo para justificar sem pagar multa encerrou no dia 5 de dezembro.

Quem justificar até a data limite não precisa pagar nada. Confira aqui o passo a passo de como justificar. Já quem passar do prazo, além de enfrentar uma multa, pode sofrer diversas penalidades e não poderá:

tirar passaporte ou carteira de identidade;

receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função pública, de autarquias, fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza;

participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, dos territórios, do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias.

se inscrever em concurso ou prova para cargo público;

renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo;

praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda;

obter certidão de quitação eleitoral para fins de instrução de registro de candidatura;

obter qualquer documento perante repartições diplomáticas a que estiver subordinado.