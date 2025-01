Eleitor que não votou no segundo turno pode justificar até terça (07/01); veja o passo a passo

Esta terça-feira (7) é o último dia para que os eleitores que não votaram no segundo turno das eleições municipais do ano passado justifiquem sua ausência. A falta de justificativa, no caso de quem é obrigado a votar, dos 18 aos 69 anos, pode acarretar multa e diversas penalidades, inclusive com proibição de inscrição em concursos. O Grupo Liberal solicitou ao Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) o número de eleitores do Estado que não votaram na data, mas não obteve retorno.

Segundo o advogado eleitoral Mário Célio Alves, caso a pessoa não regularize a situação, pode, entre outras penalidades, receber punições como:

não poder tirar passaporte ou carteira de identidade;

não poder receber vencimentos, remuneração, salário ou proventos de função pública, de autarquias, fundações governamentais, empresas, institutos e sociedades de qualquer natureza;

não poder participar de concorrência pública ou administrativa da União, dos estados, dos territórios, do Distrito Federal, dos municípios ou das respectivas autarquias.

não poder se inscrever em concurso ou prova para cargo público;

não poder renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo;

não poder praticar qualquer ato para o qual se exija quitação do serviço militar ou imposto de renda;

obter certidão de quitação eleitoral para fins de instrução de registro de candidatura;

não poder obter qualquer documento perante repartições diplomáticas a que estiver subordinado.

Como fazer a justificativa

Como a Justiça eleitoral considera cada turno como uma eleição independente, para efeito de comparecimento, o eleitor deverá justificar separadamente o não comparecimento em cada um dos turnos. O prazo para justificar a falta no primeiro turno das eleições de 2024 sem implicação de multas foi encerrado em 5 de dezembro.

É possível fazer a justificativa de falta por meio da apresentação presencial em um cartório eleitoral, pelo aplicativo e-Título, disponível para smartphones, ou nos sites do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do TRE-PA.

No aplicativo, ao acessar, o eleitor que estiver com o título eleitoral regular ou mesmo suspenso deve clicar no link “Mais opções”, selecionar o local do pedido de justificativa de ausência e preencher o formulário com os dados solicitados.

O requerimento será transmitido para a zona eleitoral responsável pelo documento do eleitor para análise. Por meio de um protocolo gerado, o cidadão poderá acompanhar o andamento da solicitação. Após a decisão sobre a aceitação ou não da justificativa, a pessoa será notificada.

Site e cartórios

Também é possível justificar a ausência de forma online, no site do TSE, na página eletrônica de “Autoatendimento Eleitoral”. É necessário informar os números do título eleitoral, do Cadastro de Pessoa Física (CPF) ou o nome, a data de nascimento e o nome da mãe. O eleitor pode acompanhar o andamento do pedido encaminhado à Justiça Eleitoral no mesmo endereço virtual.

Os dados informados devem coincidir com os do cadastro eleitoral. Se o sistema não reconhecer os dados digitados, o eleitor deverá entrar em contato com a zona eleitoral responsável pelo título para esclarecimentos.

Se a pessoa preferir justificar a ausência presencialmente, deverá se dirigir ao cartório eleitoral mais próximo, preencher o formulário de Requerimento de Justificativa Eleitoral (pós-eleição) e entregá-lo ou enviá-lo pelo Correio à autoridade judiciária da zona eleitoral responsável pelo título. Assim que for aceita, a justificativa será registrada no histórico do título de eleitor.

Quitação de multa

Ao fim do prazo, nesta terça-feira (7), será possível consultar na página “Quitação de Multas” todos os débitos. Assim, o eleitor deverá emitir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para quitação de multas eleitorais decorrentes de ausência às urnas ou aos trabalhos eleitorais.

No caso de o eleitor ter feito o pedido de justificativa de ausência a um dos turnos da eleição municipal de 2024 e a motivação não ser aceita, o juiz eleitoral irá arbitrar o valor da multa. Se o título estiver na situação de "cancelado", devido a três ausências consecutivas injustificadas às eleições, além de pagar as multas devidas, é necessário solicitar uma revisão ou uma transferência de domicílio para regularizar a situação.