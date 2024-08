Homem, pardo, solteiro, hétero, na faixa dos 40: saiba mais sobre o perfil dos candidatos no Pará

O Pará possui um total de 17.838 candidatos registrados nas eleições municipais deste ano, somando todos os cargos - prefeito, vice-prefeito e vereador. A maioria dessas pessoas é do sexo masculino (65%), enquanto 35% são do sexo feminino, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Respectivamente, são 11,6 mil e 6,1 mil candidatos. A raça ou cor é, principalmente, parda, com mais de 12,5 mil. Atrás, vêm 2,8 mil brancos, 2 mil pretos, 122 indígenas e 78 amarelos, além dos que não informaram.

A faixa etária predominante fica entre 40 e 44 anos, já que 3,2 mil pessoas têm essa idade e concorrem a um cargo no Executivo ou Legislativo municipal no Pará. Há ainda 3,1 mil com 45 a 49 anos, 2,5 mil entre 35 a 39 anos e mais 2,5 mil com idade de 50 a 54 anos. Já o estado civil varia entre solteiros (9,1 mil), casados (7,3 mil), divorciados (988) e viúvos (235).

Em todo o Estado, 76% dos candidatos dizem que são cisgênero, ou seja, se identificam com o gênero com o qual nasceram, somando 13,6 mil; o restante preferiu não informar. Quanto à orientação sexual, a heterossexualidade predomina para 6,6 mil pessoas (98,5%), mas há também candidatos gays (33), bissexuais (29), lésbicas (21), assexuais (13), pansexuais (4) e uma pessoa que não prestou informações.

Instrução e ocupação

O TSE também mostra a parte profissional e estudantil. Por exemplo, grande parte das pessoas tem apenas o ensino médio completo (7 mil), enquanto o restante se divide entre os seguintes graus de instrução: 4,8 mil têm superior completo; 2 mil possuem ensino fundamental completo; 1,9 mil não concluíram o ensino fundamental; 740 não terminaram o ensino médio; e 597 não finalizaram o ensino superior. O que chama atenção é que existem 645 pessoas que apenas leem e escrevem e um analfabeto.

E em relação à ocupação dos candidatos do Pará, a maioria (4,3 mil) consta no site do TSE apenas na categoria “outros”. Do restante, 1,8 mil são agricultores, 1,2 mil são vereadores, 1,1 mil trabalham como servidores públicos municipais, mais 1,1 mil são empresários, 692 atuam como professores de ensino fundamental, 613 são comerciantes e 469 são pescadores.

Perfil em Belém

Na capital paraense, onde há 594 candidaturas registradas, o cenário é relativamente parecido. Há mais homens do que mulheres, sendo 66% contra 34% entre os candidatos. A maioria das pessoas é solteiro ou casado, com uma faixa etária predominante de 40 a 44 anos, assim como a média estadual.

O ensino médio completo é a escolaridade em que mais pessoas estão incluídas, enquanto a categoria “outros” também é a que tem o maior número de candidatos quando se fala na ocupação. Há, em Belém, principalmente, candidatos pardos, que se identificam como cisgênero e não informaram a orientação sexual. Confira mais no infográfico.

Perfil dos candidatos no Pará

Gênero

Masculino: 11.663

Feminino: 6.175

Estado civil

Solteiro: 9.176

Casado: 7.384

Divorciado: 988

Viúvo: 235

Faixa etária

18 anos: 14

19 anos: 41

20 anos: 39

21 a 24 anos: 310

25 a 29 anos: 923

30 a 34 anos: 1.666

35 a 39 anos: 2.561

40 a 44 anos: 3.274

45 a 49 anos: 3.141

50 a 54 anos: 2.534

55 a 59 anos: 1.659

60 a 64 anos: 965

65 a 69 anos: 438

70 a 74 anos: 196

75 a 79 anos: 61

80 a 84 anos: 11

85 a 89 anos: 3

100 anos ou mais: 2

Grau de instrução

Analfabeto: 1

Lê e escreve: 645

Ensino fundamental incompleto: 1.919

Ensino fundamental completo: 2.098

Ensino médio incompleto: 740

Ensino médio completo: 7.008

Superior incompleto: 597

Superior completo: 4.830

Ocupação

Outros: 4.386

Agricultor: 1.810

Vereador: 1.238

Servidor público municipal: 1.191

Empresário: 1.114

Professor de ensino fundamental: 692

Comerciante: 613

Pescador: 469

Cor/raça

Amarela: 78

Branca: 2.862

Indígena: 122

Não Informado: 137

Parda: 12.569

Preta: 2.070

Identidade de gênero

Cisgênero: 13.631

Não informou: 4.168

Orientação sexual

Heterossexual: 6.622

Gay: 33

Bissexual: 29

Lésbica: 21

Assexual: 13

Pansexual: 4

Não informado: 1

Perfil dos candidatos em Belém

Gênero

Masculino: 395

Feminino: 199

Estado civil

Solteiro: 287

Casado: 243

Divorciado: 51

Viúvo: 9

Separado judicialmente: 4

Faixa etária

21 a 24 anos: 9

25 a 29 anos: 31

30 a 34 anos: 34

35 a 39 anos: 60

40 a 44 anos: 108

45 a 49 anos: 94

50 a 54 anos: 90

55 a 59 anos: 87

60 a 64 anos: 51

65 a 69 anos: 16

70 a 74 anos: 9

75 a 79 anos: 5

Grau de instrução

Ensino fundamental incompleto: 15

Ensino fundamental completo: 31

Ensino médio incompleto: 23

Ensino médio completo: 169

Superior incompleto: 34

Superior completo: 322

Ocupação

Outros: 133

Empresário: 55

Advogado: 32

Vereador: 31

Servidor público estadual: 27

Servidor público municipal: 23

Comerciante: 23

Administrador: 17

Cor/raça

Branca: 171

Indígena: 1

Parda: 312

Preta: 110

Identidade de gênero

Cisgênero: 428

Não informou: 162

Transgênero: 4

Orientação sexual

Heterossexual: 163

Bissexual: 9

Lésbica: 2

Não informado: 420

Fonte: TSE