Deputada Carol Dartora denuncia mensagens de ódio recebidas por e-mail

A deputada federal Carol Dartora (PT-PR) foi alvo de uma série de mensagens de ódio recebidas em seu e-mail institucional. Nos textos, a parlamentar foi ameaçada de morte e recebeu ofensas racistas. Carol usou as redes sociais nesta quarta (16) para denunciar os crimes.

Em alguns e-mails, os criminosos afirmam que as mulheres negras precisam morrer. Em outros, Dartora é chamada de “macaca”. Já em uma mensagem posterior, a deputada do PT é diretamente ameaçada de morte com a frase: “Eu vou te matar”.

No Instagram, a deputada repudiou os ataques recebidos e afirmou que as mensagens “não são apenas uma agressão pessoal, mas um reflexo de práticas de ódio persistentes em nossa sociedade”. "Continuo na luta por mim e por todas nós!", complementou a parlamentar.