Zagueiro italiano é suspenso por 10 jogos após ofensa racista contra sul-coreano

O zagueiro italiano Marco Curto foi suspenso por dez partidas após ter feito um comentário racista contra o atacante sul-coreano Hwang Hee-chan, durante um amistoso de pré-temporada entre o Como e o Wolverhampton, realizado em julho. O jogador, que atualmente está emprestado ao Cesena, clube da Série B italiana, cumprirá imediatamente cinco jogos da suspensão.

O defensor, que na época atuava pelo Como, da Itália, se referiu a Hwang como "Jackie Chan", uma alusão ao famoso astro de cinema de Hong Kong, após ouvir colegas de equipe chamando o atacante pelo apelido "Channy". O incidente ocorreu em Marbella, na Espanha, durante o amistoso.

Os outros cinco jogos da punição estão suspensos por dois anos e só serão aplicados em caso de reincidência. Além da suspensão, o jogador também deverá prestar serviços comunitários e passar por um treinamento de conscientização contra discriminação, organizado por uma entidade aprovada pela Fifa.

VEJA MAIS

“A Fifa considerou Marco Curto responsável por comportamento discriminatório e aplicou a punição de dez partidas de suspensão. O jogador também será submetido a um processo educacional”, afirmou um porta-voz da entidade máxima do futebol.

O Wolverhampton, clube onde atua Hwang Hee-chan, também se posicionou sobre o ocorrido. Em comunicado, Matt Wild, diretor de futebol do Wolves, elogiou a decisão da Fifa: “Aplaudimos a punição aplicada a Marco Curto. Essa medida envia uma mensagem clara de que o racismo e o comportamento discriminatório não serão tolerados no futebol ou na sociedade. Continuamos firmes no compromisso de promover um ambiente de respeito e inclusão para todos."

Até o momento, o Como, clube ao qual Curto pertence, ainda não se manifestou sobre a punição.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)