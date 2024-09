Jogador do Fluminense é levado para delegacia após ser acusado de fala racista em jogo do sub-20

O meia Arthur, do Fluminense, foi conduzido por policiais militares à 29ª Delegacia de Polícia Civil do Rio de Janeiro, na manhã deste sábado (14), pela suspeita de ter proferido fala racista a um gandula durante jogo contra o Madureira, em Conselheiro Galvão, pelas quartas de final do Campeonato Carioca sub-20.

A confusão teria envolvido o gandula e Edilson, capitão do Madureira. De acordo com o pessoas ligadas ao Madureira, Arthur teria feito uma fala racista após o gandula demorar a repor a bola em um lance de lateral. Ainda é apurado se Edilson, capitão do clube suburbano, também foi vítima de uma fala racista por parte de Arthur.

"A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, neste sábado (14/09), policiais do 9° BPM (Rocha Miranda) foram acionados para verificar uma ocorrência de injúria racial no Estádio Aniceto Moscoso, em Madureira, durante partida disputada entre Madureira x Fluminense pelo Campeonato Carioca Sub-20. No local, os militares localizaram os envolvidos e os encaminharam à 29ª DP (Madureira)."

A partida acabou com o placar final em 1 a 1. Por ter vencido a partida de ida por 1 a 0, o Fluminense se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca Sub-20.